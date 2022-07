Yannick Noah : Sa fille Eleejah partage de rares moments du mariage de Joakim

C'est un moment très particulier pour un papa que Yannick Noah a vécu lors de la dernière semaine écoulée. Lui, désormais chef d'un village de la province de Yaoundé au Cameroun, a mis les voiles direction le Brésil. Non pas pour un concert ou une mission humanitaire mais pour marier son plus grand fils, Joakim, raide dingue du mannequin Lais Ribeiro depuis plusieurs années. Les tourtereaux étaient fiancés depuis 2019. Ce n'est donc que trois ans plus tard et la Covid passée par là qu'ils ont pu se passer officiellement la bague au doigt.

Pas question de louper une telle occasion de faire la fête et un tel cap dans la vie de son (très) grand garçon. Qui plus est quand les enfants sont là ! Tout le clan de Yannick Noah était convié à la noce. Même Isabelle Camus, la mère de Joalukas, 18 ans, était de la partie. Quelques photos ont d'ores et déjà été partagées sur Instagram, dévoilant l'ambiance très festive qui régnait sur le lieu. Une soirée de folie que n'ont pu que confirmer les derniers posts d'Eleejah, soeur de la magnifique Jenaye.