Joalukas, fils de Yannick Noah : Poker, boîte de nuit et oeil au beurre noir... sa vie à 100 à l'heure

Il fait bon être de la famille de Yannick Noah si l'on regarde ses nombreux enfants. Son aîné Joakim est devenu une véritable star du basket et un joueur respecté en NBA, tandis que sa fille Jenaye est aujourd'hui un mannequin très convoité. Tous ses enfants mènent la belle vie et même s'ils sont éparpillés un peu partout sur la planète, ils arrivent toujours à se retrouver plusieurs fois dans l'année. Son plus jeune fils Joalukas est lui installé à Paris avec sa mère, Isabelle Camus. Et le jeune homme semble profiter de la vie au maximum avec ses amis. Quand il n'est pas en vacances chez son père ou au mariage de son frère, le jeune homme de 18 ans a plusieurs passions dans la vie et il aime bien partager des moments de vie sur Instagram.

Le week-end dernier, il a fait une annonce assez surprenante à ses abonnés en révélant s'être blessé et en montrant un sacré oeil au beurre noir. "Ce qui est bien, c'est que j'ai bonne mine", ironise-t-il sur le moment, et quelques jours après, il a publié une série de photos dans une publication mise en ligne ce mercredi. Sur l'une d'elle on peut voir que l'oeil est encore bien amoché. Le fils de Yannick Noah a partagé plusieurs photos et vidéos qui résument les dernières semaines de sa vie et visiblement il s'est bien amusé ! Sur la première on peut le voir sur le ponton d'un yacht, en train de descendre dans une eau turquoise, preuve qu'il a encore profité de vacances dans un endroit paradisiaque.

Poker et boîte de nuit pour Joalukas qui s'éclate

Joalukas n'est pas le dernier pour s'amuser et il a bien évidemment passé quelques soirées en boîte de nuit comme on peut le voir sur plusieurs vidéos, dont une qui doit provenir de l'incroyable fête d'anniversaire pour ses 18 ans. Parmi les passions du jeune femme, on retrouve également le poker, un jeu de cartes qu'il pratique régulièrement. Il montre également une affiche publicitaire de la marque pour laquelle il a prêté son image il y a quelques mois de cela. "Vous savez déjà quelle heure il est", écrit Joalukas de façon mystérieuse.