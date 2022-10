Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas sérieusement blessé, photos de son visage amoché !

C'est une image que ses abonnés n'attendaient sûrement pas : alors qu'il se filmait pour une story sur son compte Instagram, Joalukas Noah, le fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, a dévoilé à ses abonnés son oeil gauche cerclé d'un cocard bien noir. Une blessure plutôt grave, même si elle semble en bonne voie de se résorber, et pour laquelle il n'a donné aucune explication. Au contraire, il a même plutôt ironisé : "Ce qui est bien, c'est que j'ai bonne mine", a-t-il écrit avec humour, sans préciser si cette marque vient plutôt d'un coup, d'une chute ou juste d'une maladresse. Très athlétique, il pourrait notamment avoir testé les sports de combat. Mais si c'est le cas, cela ne lui a pas trop réussi !

Dans les prochains jours, le jeune homme pourrait expliquer finalement à ses fans ce qui a causé cette blessure mais pour le moment, il garde le sourire et se concentre sur ses activités, lui qui, à seulement 18 ans, a déjà créé une ligne de vêtements de sport. Pour l'événement d'ailleurs, l'une de ses meilleures amies, la jeune Stella Belmondo, était venue lui rendre visite, elle qui ne manque jamais d'être là pour lui. Présente à ses 18 ans, qu'il avait célébrés sur un bateau parisien en compagnie de nombreux autres enfants de stars (Jade Hallyday, Sasha Nikolic...), elle avait également reçu son soutien lorsqu'elle en avait eu besoin : alors qu'elle était censée assister à la cérémonie des Césars pour l'hommage à son père, l'acteur Jean-Paul Belmondo, elle avait attrapé le Covid-19 et avait été obligé d'annuler mais il n'avait pas manqué de lui envoyer un petit mot.

Un clan Noah uni malgré la distance

Mais Joalukas peut aussi compter sur sa grande famille soudée pour le soutenir. Le clan entier s'était d'ailleurs retrouvé il y a quelques mois au Brésil pour le mariage de l'aîné, Joakim et de sa fiancée. Très protecteur envers son cadet, celui-ci l'avait nommé garçon d'honneur, et le jeune homme a pu passer du temps avec lui et ses trois soeurs Yelena, Eleejah et Jenaye. Son père, Yannick Noah, l'avait ensuite emmené avec lui au Cameroun, où il vit désormais, pour rencontrer Emmanuel Macron en visite à Yaoundé. Un voyage qu'il fait souvent désormais, puisque sa mère vit à Paris et son père en Afrique. Mais pas de soucis pour cette famille dont les membres vivent aux quatre coins du monde : Joakim Noah vit aux Etats-Unis, la seconde de la famille, Yelena, à Hawaii avec son fils. Quant à Eleejah et Jenaye, mannequins, elles parcourent la planète entière pour leur travail !