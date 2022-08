'F*ck the world' : Joalukas, le fils de Yannick Noah, pousse un gros coup de gueule

Si la plupart du temps Joalukas Noah paraît joyeux et festif sur ses réseaux sociaux, il n'est clairement pas d'humeur aujourd'hui. Le fils de l'un des hommes les plus populaires de France, Yannick Noah, a des choses sur le coeur et il a décidé d'en parler. Pourtant, les dernières semaines se sont plutôt bien passées pour le jeune homme qui a beaucoup voyagé. L'été a commencé à merveille avec de superbes vacances en famille en Jamaïque et plus récemment, il a pu assister au sublime mariage de son grand-frère, Joakim.

Un mariage qui s'est tenu au Brésil, le pays d'origine de sa femme, Lais Ribeiro. Une semaine de fête et de joie pendant laquelle le clan Noah a pu se retrouver et célébrer l'amour dans un endroit paradisiaque. Après cette belle escapade sud-américaine, le jeune homme de 18 ans s'est rendu dans le pays de son père, au Cameroun, où il a pu rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Des vacances très bien remplies et pendant lesquelles Joalukas a pu partager de nombreux moments avec ses abonnés sur Instagram. Si tout semblait bien aller jusqu'ici, un message posté ce matin dans sa story laisse à penser qu'il n'est pas vraiment d'humeur aujourd'hui...

"Les gens s'en tapent de toi et ce que tu représentes, mais ils te suceront la b*te si jamais ils entendent ton nom de famille. F*ck the world", a écrit le fils d'Isabelle Camus dans sa story (à retrouver dans le diaporama). Voilà un message qui a le mérite d'être clair de la part de Joalukas, qui semble en avoir marre d'être réduit à son nom de famille. Une problématique qui touche la plupart des enfants de stars, qui ont bien souvent du mal à exister autrement que par le prisme de leurs parents dans les yeux des autres. S'il n'a pas expliqué la situation qui l'a amené à écrire cela, le fils de ​​Yannick Noah en a plus qu'assez qu'on le réduise à un "fils de" et il le fait savoir.

Après de bons moments en famille aux quatre coins de la planète, Joalukas est redescendu sur terre et l'atterrissage est visiblement assez dur, comme il l'a montré ce matin.