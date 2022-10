Stella Belmondo proche de Joalukas, fils de Yannick Noah : elle clarifie certaines choses...

Désormais installée à Londres où elle suit des études de business management et de relations internationales, Stella Belmondo, 19 ans, a vu sa vie basculer avec la mort de son père le 6 septembre 2021. La star du cinéma nous a quittés à l'âge de 88 ans, laissant dans le chagrin tout le pays, mais en premier lieu sa famille. Car aussi populaire qu'il était au cinéma, l'icône était aussi un papa et grand-père très aimé. La fille de Natty, dernière de la fratrie, n'a pu le connaître que durant dix-huit années, mais son vécu à ses côtés lui a permis de devenir une demoiselle bosseuse, appliquée, réservée mais aussi une jeune fille comme les autres, qui aime parfois s'amuser. Dans son interview pour Paris Match dont elle fait la couverture, l'amie de Joalukas Noah, fils de Yannick, se confie aussi sur ses amitiés.

Sur Instagram et au cours d'événements mondains, Stella Belmondo s'est parfois affiché avec le fils de la star du tennis Yannick Noah et de la productrice Isabelle Camus, Joalukas, qui a un an d'écart avec elle. À en croire les images, ils sont très proches, mais ne croyez pas pour autant qu'elle ne fait que faire la fête avec des "fils et filles de" : "La quasi-totalité de mes amis n'ont pas de parents célèbres. Je ne cherche en aucune façon à fréquenter des gens connus. On essaie parfois de me dépeindre comme une jeune fille pourrie gâtée, faisant partie d'une jeunesse dorée qui passe son temps à s'éclater. Quel cliché ! Je suis l'inverse de cela."