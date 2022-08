Stella Belmondo en vacances à Bali : la sublime fille de Bébel s'éclate !

Samedi 13 août, Stella Belmondo a soufflé ses 19 bougies. Un anniversaire durant lequel la jeune fille a probablement dû énormément penser à son père, l'immense acteur Jean-Paul Belmondo. Mais elle peut largement compter sur ses proches, avec naturellement sa mère Natty en première ligne, pour que son deuil continue de se passer au mieux. Et pour que les 19 ans de sa fille reste inoubliable pour elle, Natty l'a emmenée à l'autre bout du monde : à Bali.

Et Stella Belmondo s'y éclate comme une folle, à voir une publication partagée par sa mère. La fille du Magnifique, décédé en septembre dernier, y apparaît vêtue d'une jupe et d'un top blanc, très lookée, et surtout en train de danser auprès de sa maman et d'une amie à elle. Visiblement, les vacances se passent au mieux pour la fille de Bébel, qui a l'air de vivre des moments incroyables dans des endroits qui le sont tout autant. Natty et Stella ont une relation des plus fusionnelles, et ce post est là encore pour le rappeler.

Une magnifique déclaration de Natty à sa fille

Pour l'anniversaire du fruit de ses amours avec Jean-Paul Belmondo, l'ancienne danseuse lui a fait une magnifique déclaration sur Instagram. Choisissant une adorable photo d'été, sur laquelle on voit l'ancien couple avec leur princesse, encore toute petite, elle a commenté : "19ans...Joyeux anniversaire ma Chérie. Fière de ta force...Je t'aime". L'occasion pour la veuve de dévoiler quelques magnifiques clichés inédits de sa fille.

Une force à toute épreuve

Les fans du clan Belmondo doivent être rassurés par les images de Stella, dernière fille de leur idole, à Bali. Déjà, celle-ci avait montré sa force devant la France entière, lors de l'hommage national qui s'était déroulé dans la cour des Invalides, quelques jours après le décès de son illustre paternel. Au coeur de la cérémonie, comme toute la famille, elle s'était montrée particulièrement digne, écrasant quelques larmes discrètes et toujours soutenue par sa maman. Depuis ce triste évènement, la jeune femme de désormais 19 ans prouve chaque jour que ses parents lui ont offert en héritage force et caractère. Très proche de son clan, elle est également épaulée par son célèbre meilleur ami : Joalukas Noah.