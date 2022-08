Stella Belmondo en vacances à Ibiza : sublime cliché de la fille de Bébel

Mais la beauté de Stella Belmondo n'est plus un secret pour personne. En mars dernier, elle illuminait la Fashion Week, lors du défilé Chanel, marque avec laquelle elle collabore depuis bientôt trois ans. Elle avait alors misé sur un look sportswear en crop top rose et veste en jean, accessoirisé de plusieurs colliers, le tout signé Chanel bien sûr. Un ensemble qu'elle a mis en avant le temps d'une Story Instagram.

Outre ses talents de mannequin, elle baigne également dans le milieu cinématographique depuis toute petite. Une passion qu'elle a hérité de son père, Jean-Paul Belmondo, immense acteur français, malheureusement décédé l'année dernière à l'âge de 88 ans, des suites de son accident vasculaire cérébral survenu en 2001. Une disparition qui avait bien évidemment beaucoup attristé sa fille Stella, qui avait eu besoin de quelques mois avant de retrouver le sourire, notamment grâce à un voyage aux Émirats Arabes Unis en janvier dernier.

Le 25 février dernier, elle assistait à l'hommage rendu à son père lors de la 47e cérémonie des César, un événement auquel elle n'a pas pu assister car elle était testée positive à la Covid-19. À noter qu'elle poursuit également des études, à côté du cinéma et du mannequinat, puisqu'elle décrochait récemment son diplôme de l'école internationale privée Jeannine Manuel. Elle est également passionnée d'équitation. Reste à savoir désormais quelle chemin elle empruntera afin d'en faire son métier principal.