Stella Belmondo s'éclate à Abu Dhabi : la joie retrouvée, après la mort de Bebel

Évidemment bouleversée par la disparition de son papa - mort le 6 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 88 ans et inhumée le 10 septembre, après un hommage national sur la place des Invalides -, Stella Belmondo retrouve le sourire et la joie de vivre en voyageant. Dans son numéro du 23 décembre 2021, le magazine Gala informait ses lecteurs que la jeune femme comptait s'installer dans la capitale anglaise pour poursuivre sa formation universitaire, un double-cursus scolaire en Relations Internationales et Business Management.

Dans cette même édition, Stella faisait une confidence sur l'éducation que lui a prodigué son père : "Je sais que mon père n'a pas été pareil avec mes frères et soeurs avant. Je sais qu'il était beaucoup plus strict. Mais moi, je suis arrivée en dernier donc j'ai eu plutôt un papa très cool et très gentil, qui n'est pas très autoritaire."