Stella Belmondo, étudiante exemplaire, a pour projet de quitter la France

Le 6 septembre 2021, Stella Belmondo a perdu l'un des êtres les plus importants de sa vie, son précieux papa Jean-Paul Belmondo, décédé à 88 ans. Tout juste âgée de 18 ans, la fille de Natty Tardivel semble avoir le même caractère intrépide que son père et compte bien le rendre fier. Détentrice d'un baccalauréat obtenu cette année à l'école Jeannine Manuel, la jolie blonde suit actuellement un double-cursus scolaire en Relations Internationales et Business Management entre Londres et Paris. Bilingue, la demi-soeur de Patricia, Florence et Paul (fruits de l'amour entre Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin) envisage de partir s'installer en Grande-Bretagne l'année prochaine pour poursuivre sa formation selon Gala. La jeune femme serait d'ailleurs en pleine recherche d'une colocation à Londres précise le magazine dans son numéro du 23 décembre 2021.

Un beau projet pour Stella Belmondo qui compte bien se dessiner un avenir lumineux sans avoir recours à la célébrité de son regretté papa. Interviewée en novembre 2019 par Paris Match, l'amie de Joalukas Noah confiait d'ailleurs qu'être la fille de l'acteur n'était pas toujours aussi simple qu'on pouvait le penser. "Je suis très fière de mon nom, mais il n'est pas si facile à porter (...) Je déteste être réduite à ma lignée. C'est presque humiliant, je préférerais qu'on m'identifie pour mes mérites", révélait la jeune femme.

Pas de doutes qu'en Angleterre, Stella pourra voler de ses propres ailes mais aussi retrouver sa meilleure amie Claire déjà installée là-bas. Suivie par plus de 63 000 abonnés, la fille de l'acteur partagera à coup sûr les images de son déménagement en Outre-Manche sur les réseaux sociaux, accompagnée (ou non?) de sa maman Natty.

Pour rappel, Le Magnifique avait quatre enfants : Patricia (née en 1953 puis décédée en 1993), Florence (née en 1960) et Paul (né en 1963), fruits de son premier mariage avec Élodie Constantin épousée en 1952. Par la suite, il divorce en 1968 et épouse en 2002 Natty Tardivel (rencontrée en 1989 dans les tribunes de Roland-Garros) . En 2003, leur fille Stella voit le jour alors que l'acteur est âgé de 70 ans.