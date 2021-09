Jean-Paul Belmondo : La mort de sa fille Patricia, le drame de sa vie

Le cinéma français vient de perdre l'un de ses monstres sacrés. Ce lundi 6 septembre 2021, le monde a appris la mort de Jean-Paul Belmondo, à l'âge de 88 ans. L'immense acteur est décédé aujourd'hui à son domicile parisien comme l'a annoncé son avocat à l'AFP. Et de préciser : "Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement." La star de l'As des As ou du film Le Magnifique était le papa de quatre enfants, dont Patricia qui a perdu la vie lors d'un incendie. Le drame de sa vie.

Alors qu'il n'avait que 21 ans, celui que l'on surnommait Bebel est devenu papa pour la première fois. Son ex-épouse Renée Constant, dite Élodie Constantin, et lui ont eu le bonheur de voir naître Patricia en 1953. Une jeune femme qui a également évolué dans le monde du cinéma, mais derrière les caméras. Elle était en effet scripte et a débuté sa carrière à l'âge de 21 ans. Une fierté pour son célèbre papa. Mais en 1994, Jean-Paul Belmondo et son épouse de l'époque apprennent le pire. Leur fille est morte dans l'incendie de son appartement de la rue de Rennes, à Paris. Un drame dont on ne se remet jamais.

Jean-Paul Belmondo a donc dû surmonter ce deuil avec Elodie Constantin mais aussi leurs autres enfants. En 1960, l'ex-danseuse professionnelle a donné naissance à Florence. La femme a fini par s'installer aux Etats-Unis avec son mari, Chris Waters, qui lui a donné trois beaux enfants : Annabelle (1988), Christopher (1993) et Nicolas (1997). Trois ans plus tard est né son frère Paul, un ancien pilote de Formule 1 qui s'est aussi essayé au cinéma. Marié à la chroniqueuse culinaire Luana Belmondo, il a également eu trois enfants : Alessandro (1991), Victor (1993) et Giacomo (1998).

Quarante ans plus tard, Jean-Paul Belmondo a de nouveau goûté à la joie de devenir papa avec la naissance de Stella Eva Angelina en 2003, fruit de son ancienne union avec la danseuse et coco-girl, Natty Tardivel. La jeune femme de 17 ans a été diplômée de son école internationale privée Jeannine Manuel à Paris, en juillet dernier. De quoi rendre fier son regretté papa.

Aujourd'hui, c'est donc tout un clan qui pleure la mort de l'acteur.