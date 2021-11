Yannick Noah avec sa "family" : selfie complice avec ses enfants sous l'Arc de triomphe

Le tour du monde se poursuit à un rythme effréné pour Yannick Noah. L'ancien tennisman reconverti chanteur n'en finit plus de voyager depuis que les restrictions sont plus permissives un peu partout sur le globe. Après un beau séjour de l'autre côté de l'Atlantique pour y retrouver son plus grand fils, Joakim, et son ex femme Cecilia Rodhe, l'artiste de 61 ans est retourné sur ses terres au Cameroun, le temps de quelques semaines. Il a récemment repris la route direction Paris où il passe actuellement du bon temps avec trois de ses enfants.

Sur une publication mise en ligne hier après-midi, Yannick Noah a montré à ses 67 000 abonnés qu'il est dans la capitale pour y voir trois de ses enfants, qui s'y trouvent également. "Hello !!!!!!!! Ici c'est ? Family", s'exclame-t-il en commentaire, visiblement ravi de retrouver ses enfants. Sur la première photo qu'il partage, on le voit, tout sourire, aux côtés d'Eleejah (née en 1996), Jenaye (née en 1997) et Joalukas (né en 2004), ses trois plus jeunes enfants.

Une belle photo qu'il n'ont pas prise n'importe où puisque les quatre se trouvent juste sous l'Arc de Triomphe. Yannick Noah est très classe, habillé tout en noir avec de grandes bottes montantes et un joli chapeau en feutre verdâtre. Il a également posté un joli selfie où il semble bien s'amuser. Un moment où l'on peut voir toute la complicité qui existe entre l'ancien vainqueur de Roland-Garros et ses enfants. La publication a beaucoup plus aux internautes puisqu'ils sont plus de 5 500 à l'avoir liké en moins de 24 heures.