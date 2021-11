Yannick Noah se fait couper les cheveux par sa "sister", une immense championne de tennis

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment pour Yannick Noah. Père de cinq enfants, l'ancien tennisman de 61 ans, reconverti dans la chanson, voyage énormément pour les voir. Après avoir fait un crochet par Paris, il était aux États-Unis la semaine dernière, l'occasion de revoir son ex-femme et surtout d'assister au bel hommage rendu à son fils Joakim Noah par son ancienne équipe de Chicago. De beaux moments pour l'artiste de 61 ans pour qui la famille est sacrée.

S'il est souvent en famille, Yannick Noah n'en oublie pas pour autant ses amis et il en garde encore de très bons dans le milieu du tennis. Retourné au Cameroun où il aime se ressourcer, le père de Joalukas a reçu la visite d'une grande championne française, Amélie Mauresmo.

Visiblement très complices, les deux amis en ont profité pour s'amuser au bord de l'eau, mais pas seulement. "Ma sister est venue voir son Bro en famille au Cameroun", informe-t-il dans une publication Instagram postée hier soir. Et une fois sur place, l'ancienne joueuse de tennis de 42 ans a dû donner un coup de main, ou plutôt de ciseau à son grand copain. "Personne ne s'est fait couper les tiffs par une number one vainqueur de Wimbledon et de l'open d'Australie... Personne !!! c'est que de l'amour", renchérit-il. Amélie Mauresmo a remporté l'Open d'Australieet Wimbledon la même année, en 2006. Était-elle accompagnée de ses deux enfants, Aaron (6 ans) et Ayla (4 ans), qui étaient en vacances scolaires ? Aucune photo avec ses bambins...

Le plus beau salon de coiffure du monde

Très heureux d'être réuni avec sa soeur de coeur, Yannick Noah lui a fait visiter les plus belles plages du Cameroun. "Le plus beau salon de coiffure du monde", se réjouit-il pendant cette petite séance chez le coiffeur improvisée. Une vidéo et des photos qui ont bien plu aux internautes, mais également aux proches des deux stars. Jo-Wilfried Tsonga y est allé d'un "Trop bien" alors que Nicolas Mahut s'est exclamé "Fabuleux ça !!".