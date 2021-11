Diaporama Yannick Noah se fait couper les cheveux par sa "sister", une immense championne de tennis

1 / 13 Yannick Noah se fait couper les cheveux par sa "sister", une immense championne de tennis

2 / 13 Exclusif - Yannick Noah - Match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidé par B.Macron au stade Emile Anthoine à Paris. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

3 / 13 Amélie Mauresmo et Yannick Noah en 2012.

4 / 13 Yannick Noah avec Amélie Mauresmo et son fils Aaron Mauresmo lors du match du quart de finale de l'UEFA Euro 2016 France-Islande au Stade de France à Saint-Denis, France le 3 juillet 2016. © Cyril Moreau/Bestimage

5 / 13 Exclusif - Amélie Mauresmo - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2, le 3 octobre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 13 Yannick Noah avec Amélie Mauresmo et son fils Aaron Mauresmo lors du match du quart de finale de l'UEFA Euro 2016 France-Islande au Stade de France à Saint-Denis, France le 3 juillet 2016. © Cyril Moreau/Bestimage

7 / 13 Exclusif - Yannick Noah - Match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidé par B.Macron au stade Emile Anthoine à Paris le 23 septembre 2021. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

8 / 13 Yannick Noah - Soiree d'Amelie Mauresmo a l'occasion du 22eme Open de tennis GDF SUEZ au Stade Pierre de Coubertin a Paris le 28 Janvier 2014.

9 / 13 Amélie Mauresmo et Yannick Noah en 2012.

10 / 13 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage

11 / 13 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 13 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage