Yannick Noah : Ses trois grandes filles canons au mariage de Joakim

Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés ! L'ancien basketteur, qui s'est retiré des parquets l'année dernière après 13 saisons en NBA, a épousé sa dulcinée dans un cadre idyllique, sur une plage brésilienne. Un moment qu'il a vécu avec sa famille, qui s'est réunie pour l'occasion, à commencer par son père évidemment, mais également sa sublime soeur Yelena, 35 ans, qui a tenu à lui rendre hommage via son compte Instagram.

"Les règles de l'amour !!! Je ne peux même pas mettre des mots sur l'expérience magique que ce fut d'assister à cet incroyable mariage ! Youx & Lais (Joakim Noah et Lais Ribeiro, ndlr), le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à vous deux est : Indéniable. Votre humilité, votre grâce, votre générosité d'esprit et votre amour brillent de mille feux ! Merci à vous deux d'être vous, et bienvenue dans la famille Lais. Je vous aime beaucoup", a-t-elle écrit à son grand frère en partageant plusieurs photos de la cérémonie, dont un cliché avec ses deux soeurs Eleejah 26 ans et Jenaye, 25 ans.

Un corps de rêve

Cette dernière, également mannequin de profession, n'a pas arrêté de publier des images de l'événement en story Instagram. On l'a vu passer du temps avec ses soeurs et son père mais aussi avec la nouvelle génération, que ce soit avec Nohea, le fils de sa soeur Yelena, ou avec Leia, la fille de Joakim. Après le mariage, elle s'est envolée pour la Suisse, où elle a pu exhiber son corps de rêve à ses abonnés dans un magnifique bikini noir. La fille de Yannick Noah a pris pour habitude d'affoler les internautes grâce à sa silhouette divine.

Elle est notamment très proche de sa grande soeur Eleejah, qui a visiblement beaucoup apprécié le mariage de son frère à son tour puisqu'elle a également partagé de multiples photos de ce moment en famille sur ses réseaux sociaux. La jolie brune a pris la pose à côté de sa petite soeur, de son papa et de ses frères, entre deux clichés des jeunes époux.

Une occasion donc pour le clan Noah de se retrouver tous ensemble le temps d'un mariage. Preuve d'une famille soudée, malgré les vies respectives de chacun.