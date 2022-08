Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas en couple, cette belle photo pour officialiser

Très in love de Lola, la jeune homme commente d'ailleurs très régulièrement ses publications en y laissant de très romantiques mots doux dignes des plus grands poètes. "No matter what I do, all I think about is you", écrit-il par exemple sous l'une de ses photos, "My g" (surnom de Lola ?), "Viens dm je t'ai envoyé un message beautée. T'es un bijou venu du ciel toi", lui a-t-il également écrit le 12 août 2022, date de leurs premiers échanges ? En réalité il semble plutôt s'agir d'une plaisanterie entre les deux amoureux puisque Lola était présente aux 18 ans de Joalukas organisés le 18 juin dernier à Paris.