Yannick Noah : Sa fille Jenaye met son frère beau gosse à l'honneur, photos ensemble pour un grand jour

La famille de Yannick Noah n'en finit pas de s'agrandir et on a récemment découvert une nouvelle pièce rapportée qui appartient à ce grand clan très soudé. Si l'on connaît bien ses cinq enfants et notamment Joakim, devenu une star du basket aux États-Unis et qui vient de se marier au mannequin brésilien Lais Ribeiro, on connaît moins le demi-frère de Jenaye, qu'elle a présenté au grand public il y a quelques mois de ça et que l'on voit désormais beaucoup plus. Le jeune homme n'est autre que l'autre fils d'Heather Stewart-Whyte, la seconde femme de Yannick Noah.

En mai dernier, Jenaye Noah introduisait donc son frère Tomathy a ses quelques 36 000 fans sur Instagram avec une belle photo d'eux deux lors du tournoi de Roland-Garros. Si le garçon se fait très discret est ne dévoile pas grand chose de sa vie personnelle, d'après son profil LinkedIn, il habite actuellement du côté de Toulouse après avoir passé une bonne partie de sa jeunesse à Londres. Il semble d'ailleurs très proche de sa grande soeur qui vit elle à New York et poursuit sa prometteuse carrière dans le mannequinat. Après avoir passé de bons moments ensemble, notamment pour la superbe fête organisée pour Joalukas pour ses 18 ans, Jenaye a décidé de célébrer son frère en cette journée si spéciale pour lui.

Un duo devenu inséparable ces derniers temps

En effet, Tomathy Stewart-Whyte est né le 23 août si l'on en croit Jenaye et il fête donc ses 21 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, la jolie brune a publié plusieurs photos d'elle et son frère pour marquer le coup. "Célébrations mon jumeau. Tomathy devient vieux", écrit-elle en anglais pour accompagner ses photos et si l'on en croit son dernier mot : "malade", combiné à la dernière vidéo postée où on les voit prendre un shooter d'alcool, il semblerait bien qu'ils aient fêté ça comme il se doit !