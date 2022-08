Mariage de Joakim Noah : photos de ses baisers avec la sublime Lais Ribeiro, pour sceller leur amour

Mais avant de se dire oui sur la plage, Joakim Noah et Lais Ribeiro étaient passés à l'église, ce que les jeunes mariés avaient révélé en images sur Instagram. "On s'est marié dans une petite église pour avoir la bénédiction de grand-père et grand-mère Pereira, nos parents et nos enfants, nos soeurs et nos frères, nos cousins, nos oncles et nos tantes. Je chérirais pour toujours ces moments (...) Ma chérie, merci pour tout ton amour et ta patience. Je n'aurais pas pu trouver une meilleure partenaire de vie", avait alors commenté Joakim Noah.