Mariage de Joakim Noah et Lais Ribeiro : toutes les photos de la somptueuse cérémonie !

Voilà maintenant plus d'un mois que Joakim Noah a épousé la top-model brésilienne Lais Ribeiro lors d'un mariage romantique au Brésil. Toute la famille Noah n'aurait manqué pour rien au monde cet événement inoubliable. Notamment le patriarche Yannick qui a adressé ses sincères félicitations à son fils aîné sur Instagram le 15 juillet dernier : "Merci Lais et Joakim. C'était le plus beau mariage de tous les temps. Félicitations à ces deux belles âmes. Reconnaissante pour toujours pour ces merveilleux moments remplis de rien d'autre que d'amour. Je t'aime", avait-il écrit avec plein de coeurs rouges. Le petit frère de Joakim, Joalukas Noah semble être nostalgique de cet événement inoubliable. Pour preuve, le jeune homme de 18 ans a posté un montage vidéo des moments forts du mariage sur Instagram mercredi 17 août dernier.

Un moment que je n'oublierai jamais

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier concerné à savoir Joakim Noah semble être encore sur un petit nuage après ce magnifique mariage. Ce dimanche 21 août, l'ex-basketteur de 37 ans a publié de nouvelles photos de l'événement sur son compte Instagram. On y voit bien sûr sa femme Lais, sa fille Leia, fruit de sa relation avec son ex-compagne, la mannequin Isabelle Cutrim et bien sûr ses soeurs demoiselles d'honneur Yelena (venue avec son fils Noeha), ses deux demi-soeurs Eleejah et Jenaye, sa mère Cécilia Rhodes, son ex-belle mère, Isabelle Camus, sans oublier son petit-frère Joalukas. "La nuit où la lune est sortie pour jouer. Un moment que je n'oublierai jamais. Reconnaissante pour ma femme. Reconnaissant pour nos enfants. Reconnaissant pour notre famille. Reconnaissant pour notre peuple. Tous ceux qui étaient là sont le véritable reflet de nos voyages et cela s'est montré. La nuit où la lune est sortie pour jouer", a écrit Joakim en légende de cette série de photos. Des clichés qui n'ont pas manqué de faire réagir les abonnés de l'ex-basketteur, en particulier sa femme Lais qui a écrit : "Je t'aime bébé", accompagné d'un coeur.