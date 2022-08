Yannick Noah : Nouvelles vidéos de son clan déchaîné pour le mariage de Joakim, Joalukas déjà nostalgique !

Et son père, Yannick Noah, n'est pas épargné puisqu'on peut voir qu'il n'a rien perdu de son sens du rythme et qu'il l'a prouvé pendant la soirée blanche organisée avant le mariage. On peut ensuite le voir en costume, avec son grand frère, fier d'être avec lui dans les derniers instants avant l'union, qu'il a bien sûr filmée en long, en large et en travers.

La vidéo se termine enfin par la soirée qui a suivi le mariage où l'on peut revoir Isabelle Camus, décidément restée en très bons termes avec le clan Noah et occupée avec Leia, la fille de Joakim Noah née d'une première union. De belles images de famille qui plairont sûrement à ses abonnés et à ses frères et soeurs dont il est très proche : après le mariage, il avait publié quelques photos avec son aîné, qui lui avait répondu d'un très touchant "Jtaime gars !!!".

L'été 2022 sera en tout cas inoubliable pour Joalukas Noah : après son retour du Brésil, il a accompagné son père au Cameroun, où celui-ci vit désormais une grande partie de l'année, pour profiter de vacances au soleil et rencontrer Emmanuel Macron, en voyage dans le pays. Il est actuellement à Saint-Barth, comme souvent, où il a retrouvé certains de ses amis dont Jade Hallyday, qui y est avec sa mère Laeticia comme tous les étés.