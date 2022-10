Diaporama : Joalukas, fils de Yannick Noah : Poker, boîte de nuit et oeil au beurre noir... sa vie à 100 à l'heure

3 / 13

Joalukas Noah, Yannick Noah et le président français Emmanuel Macron - Le président français Emmanuel Macron et Yannick Noah au village Noah pour un débat avec la société civile et un concert, Yaoundé, Cameroun, le 26 juillet 2022. Emmanuel Macron effectue une tournée africaine de trois jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. © Stéphane Lemouton/Bestimage



© Purepeople BestImage, Stéphane Lemouton