Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas en soirée avec la très jolie fille d'un célèbre sportif

C'est un véritable clan que s'est construit Yannick Noah au fil des années. Le chanteur et ancien tennisman de 62 ans a eu la chance d'accueillir pas moins de cinq enfants, issus de trois mères différentes. D'un premier mariage avec Cécilia Rodhe est d'abord né Joakim Noah en 1985 puis Yéléna Noah en 1987. Séparé de leur mère, Yannick Noah s'est plus tard remarié en 1995 avec Heather Stewart-Whyte, dont il aura deux filles : Eleejah (née en 1996) et Jenaye (née en 1997). Enfin, celui qui s'est retrouvé au bord des larmes dans La Boîte à secrets a refait sa vie avec Isabelle Camus jusqu'à la rupture à l'été 2020. Le couple a eu un fils, Joalukas en 2004.

Aujourd'hui âgé de 18 ans, le benjamin de la fratrie n'est plus du tout un enfant. Il est même déjà un entrepreneur confirmé puisqu'il a créé sa propre ligne de vêtements de sport. C'est donc tout naturellement que Joalukas écume comme un grand les soirées parisiennes comme ce vendredi 21 octobre. Il s'est en effet rendu au mythique club Castel, situé en plein coeur de Saint-Germain-des-Prés. Et il s'y est retrouvé en très bonne compagnie. Comme le prouve une photo partagée en story Instagram, Joalukas Noah a notamment passé du bon temps avec Marylou Leconte, qui n'est autre que la fille cadette d'Henri Leconte. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que ce dernier, ancien tennisman professionnel, est le grand copain de Yannick Noah. La jeune fille seulement âgée de 15 ans s'était parfaitement apprêtée pour l'occasion en misant sur une petite robe noire élégante. (Voir notre diaporama).

Son père, Henri Leconte, a lui aussi fondé une belle et grande famille. En 1986, il a accueilli son premier enfant, Maxime, avec sa femme Brigitte Bonnel. Après leur divorce, il a fait la rencontre de Marie Sara Bourseiller et, au bout d'un an seulement, la petite Sara-Luna a pointé le bout de son nez. Mais c'est avec son épouse Florentine Delchambre a qui il s'est unit en 2005 que ses deux derniers enfants sont venus au monde : Ulysse, en 2005, et Marylou en 2007.