Henri Leconte : À quoi ressemblent ses 4 enfants, Maxime, Sara-Luna, Marylou et Ulysse ?

Il fait partie des légendes du tennis français et on célèbre aujourd'hui son anniversaire ! À tout juste 59 ans, Henri Leconte aura fait rêver des générations d'amoureux de la petite balle jaune, notamment en 1991 lorsqu'il remporte la Coupe Davis avec l'équipe de France. Finaliste malheureux de Roland-Garros en 1988, il atteint la 5e place mondiale quelques années auparavant et s'installe définitivement dans le coeur des Français après une carrière longue de 16 ans. S'il brille sur les courts, le natif de Lillers (Pas-de-Calais) fait également pas mal parler de lui en dehors, de part ses nombreuses relations amoureuses.

Dans les années 80, il rencontre Brigitte Bonnel, qui n'est autre que l'ex femme d'un autre sportif qui connu Guy Drut. Avec elle, il aura un enfant, Maxime, né en 1986. Si ce nom vous évoque quelque chose, c'est parce que le beau gosse a participé à l'émission Secret Story en 2007. Devenu une star après la diffusion de l'émission de télé-réalité, il se fait beaucoup plus discret aujourd'hui, mais sa ressemblance frappante avec son père attire certainement encore tous les regards. Après son divorce avec Brigitte, il rencontre la torera française Marie Sara Bourseiller en 1995. Un an plus tard, la petite Sara-Luna vient au monde pour le plus grand bonheur de ses parents.

Le grand copain de Yannick Noah va se montrer très proche de la jolie brune, qui aime également changer de couleur de cheveux pour devenir blonde quand l'evnvie lui vient. Malheureusement, l'idylle entre Henri Leconte et la torera s'achève à la fin des années 90 et en 2005, il épouse l'ex mannequin Florentine Delchambre. Un grande histoire d'amour pour l'ancien sportif qui va devenir papa une nouvelle fois. De cette union, naissent Ulysse (né en 2005) et Marylou (née en 2007), les deux derniers enfants de la star. Très protecteur, on ne les a pas vu publiquement depuis 2014 et une sortie en famille à l'Hôtel Vendôme (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Aujourd'hui en couple avec la créatrice de bijoux Maria Dowlatshahi, l'ancien tennisman vit une belle histoire d'amour et peut célébrer ses 59 ans entouré de ses 4 enfants !