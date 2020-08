Henri Leconte aminci : Il rayonne au bras de sa compagne Maria Dowlatshahi

Plus amoureux que jamais ! Henri Leconte a fait forte impression avec sa compagne Maria Dowlatshahi, samedi 22 août 2020 lors d'un dîner de charité. L'occasion pour les chanceux présents d'apprécier la nouvelle silhouette de l'ex joueur de tennis. Le champion s'est en effet délesté de quelques kilos et semblait en forme olympique au bras de la charmante Maria.

Le couple était de sortie car l'ancien sportif est le parrain de l'association Enfant Star et Match qui organisait un prestigieux dîner à Monaco pour récolter des fonds. D'autres personnalités avaient fait le déplacement, dont la marraine de la soirée Liane Foly, Tex et la chanteuse Magali Ripoll, célèbre choriste de l'émission N'oubliez pas les paroles.

Le but de l'association ? "Né du rêve d'un couple sportif, Barbara & Fabrice Ravaux, "Enfant, Star & Match" prend naissance dans le sud de la France en 2007. Chaque année, bénévoles, sponsors et célébrités tendent avec amour des mains volontaires vers les enfants souffrants et convalescents qui résident ou passent trop de temps dans nos hôpitaux. Entre événements culturels, diners de gala et moments tennis , notre objectif est de favoriser, sponsoriser et d'accompagner la pratique du tennis pour des enfants malades. Etant dans une région internationale, nous avons décidé d'aider des enfants malades en France et dans le monde entier. Enfant Star & Match offre aux enfants des cours de tennis dans leur ville", peut-on lire sur le site de l'association.