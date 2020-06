N'oubliez pas les paroles : Dégoûtés, les internautes repèrent une grosse erreur

Voilà une erreur que les téléspectateurs ne sont pas près de pardonner ! Lundi 22 juin 2020 était diffusé deux nouveaux numéros de N'oubliez pas les paroles. En marge du lancement du karaoké géant présenté par Nagui, la production du programme de France 2 dévoile chaque matin sur Twitter une photo du maestro du jour, qui s'apprête à affronter son nouveau challenger. Les plus habitués s'attendaient donc à retrouver une image d'Émilie, l'actuelle détentrice du micro d'argent. Problème, les équipes de N'oubliez pas les paroles se sont semble-t-il emmêlés les pinceaux comme ont pu le repérer nos confrères de Voici et c'est la photo d'une certaine Véronique qui est apparue sur le réseau social. "À tout de suite, Véronique", ont-il pu lire en légende.

Les internautes ont alors tout de suite compris qu'ils venaient de se faire spoiler leur deuxième émission de la soirée. "Ouuuuuh le vilain spoil", "Il y a un petit problème, non ?", "Il y a une journée de décalage... Véronique, c'est maintenant !", "Bon, du coup, on sait tout de suite que Kevin va être éliminé", ont-ils regretté. Car oui, si dans la première émission le challenger Kevin parvient à éliminer Émilie, il s'est en revanche retrouvé en difficulté face à la fameuse Véronique. Pire encore, la publication sur Twitter a également indiqué que cette dernière n'atteindrait que les 5 000 euros de gains lors de sa participation, ce qui, pour les plus grands fans, signifie qu'elle ne dépasserait pas le troisième palier de la grande finale avant même le début de l'épisode et avant même d'entamer le tube Tu m'oublieras de Larusso. La production n'a pas encore fait de commentaires à propos de cette grosse erreur qui a beaucoup fait jaser.