Joakim Noah : Son adorable fille Leia fête ses 6 ans et elle a déjà la main verte !

Une belle attention qu'il a accompagnée de belles photos dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama). Sur l'une d'elle on voit sa fille tirer la langue tandis que l'autre est un selfie de Joakim Noah et Leia. Il a également partagé une courte vidéo sur laquelle on peut voir Lais et sa fille en train de mettre des plantes dans des pots et la petite brune a l'air très appliquée !

Une belle journée d'anniversaire pour Leia, qui a pu passer de bons moments avec son père, toujours aussi attentionné avec elle.