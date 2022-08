Joakim Noah et Lais Ribeiro : Lune de miel à sensations fortes au coeur d'une immense falaise

Il y a un peu plus d'un mois, Joakim Noah (37 ans) et Lais Ribeiro (31 ans) se passaient la bague au doigt. Pour leur lune de miel, les amoureux ont choisi le Brésil, et plus précisément l'île de Chapada Diamantina - Bahia, sur laquelle ils ont fait une halte sportive. Accros à l'adrénaline, mari et femme ont osé un exercice périlleux : descendre en rappel le long d'une immense et vertigineuse falaise "Les chutes d'eau de Hasing pour notre lune de miel. Merci @rianchapadatur de nous avoir fait découvrir notre nouvelle ville préférée" a-t-elle écrit en légende ajoutant les hashtags #chapadadiamantina et #blessed.