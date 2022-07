Yannick Noah : Une légende de la musique présente au mariage de son fils Joakim

Si le sport coule dans les veines de Yannick Noah et de toute sa tribu, la musique possède également une place très importante. Après une carrière qui en a fait une véritable légende du tennis, remportant au passage Roland-Garros, le père de famille s'est rapidement mis à la musique de manière active et depuis il enchaîne les tubes. Toujours aussi populaire en France, l'artiste de 62 ans est un papa comblé avec cinq enfants, dont son aîné Joakim, ancienne star de la NBA et qui s'est marié la semaine dernière au Brésil. Un magnifique évènement qui aura duré sur plusieurs jours avec une superbe cérémonie sur la plage.

L'occasion pour Yannick Noah de retrouver ses enfants, mais également ses anciennes compagnes. La dernière en date, Isabelle Camus, avait fait le déplacement avec leur fils, Joalukas, tandis que la mère de Joakim, Cecilia Rodhe, était également de la partie pour ce mariage qu'elle n'aurait raté pour rien au monde. Un superbe moment pour l'ancien basketteur qui a pu épouser la sublime Lais Ribeiro et les deux tourtereaux n'avaient pas fait les choses à moitié puisqu'ils avaient également convié une superstar brésilienne à se joindre à eux.

Quel artiste !! Quel poète ! Merci Lais d'avoir rendu ça possible

C'est Yannick Noah qui a dévoilé la présence de cet invité d'exception sur son compte Instagram. Suivi par plus de 97 000 abonnés, ce dernier a pu passer un moment privilégié en compagnie de Seu Jorge, légende de la musique brésilienne et visiblement les choses se sont bien passées entre les deux artistes. "Amour, générosité, âme !!! Quelle chance d'avoir pu partager cet incroyable moment avec vous, Seu Jorge. Merci. Quel artiste !! Quel poète ! Merci Lais d'avoir rendu ça possible", exulte le Français, que l'on voit prendre le chanteur dans ses bras pour l'enlacer alors que Joakim était également présent pendant ce bel échange.