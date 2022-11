Yannick Noah : Son petit fils Nohea, adorable en mini Black Panther, au côté de son ex-femme Cecilia Rhode

C'est l'une des périodes de l'année que les enfants préfèrent, entre les bonbons et les costumes, la fête d'Halloween a tout pour leur plaire. Installée au États-Unis depuis de nombreuses années maintenant, Yelena Noah, la plus grande fille de Yannick Noah s'est parfaitement adaptée aux us et coutumes des Américains. La jeune maman de 36 ans y élève son adorable fils Nohea et elle a eu la chance de passer une partie de son été avec sa famille. Au printemps, elle s'était rendue avec son père et plusieurs de ses frères et soeurs en Jamaïque pour un superbe voyage en famille dans cette île paradisiaque.

Un bon moment qui s'est poursuivi quelques mois plus tard avec le mariage de son grand frère, Joakim lors d'une magnifique cérémonie au Brésil, le pays natal de sa nouvelle femme, Lais Ribeiro. L'occasion pour Yelena et Nohea de retrouver leur famille et de célébrer tous ensemble l'union entre les amoureux. Rentrés chez eux, ils ont pu profiter des derniers jours pour célébrer la fête d'Halloween en famille et il y avait une bonne surprise puisque Cecilia Rodhe était présente. L'ancienne femme de Yannick Noah a publié une photo sur son compte Instagram où on la voit attablée au restaurant avec Yelena et Nohea. "Toujours là, merci ma belle", écrit-t-elle simplement en commentaire de sa publication.