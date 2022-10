Yannick Noah : Sa fille Jenaye mène "la belle vie" à Saint Barth, photos qui font rêver...

Il y a différentes façons de célébrer ses 25 ans et Jenaye Noah s'est dit qu'elle allait s'offrir une petite escapade à Saint Barth ! Il faut dire que l'on a pas tous les jours un quart de siècle et la jolie brune a décidé de marquer le coup. En plus de ça, la fille de Yannick Noah a été chouchoutée par son clan, qui n'a certainement pas oublié la date de son anniversaire. Le 23 octobre, tous ses proches se sont emparés de leurs réseaux sociaux pour lui laisser de beaux messages d'amour. Du "Happy birthday chérie" de son père, au "Kween", de son jeune frère Joalukas en passant par le "Je t'aime ma soeur" de Lais Ribeiro, toute la famille y est allée de son message.

Jenaye a toujours été très proche du reste de sa famille et ce n'est pas étonnant de voir toutes ses belles déclarations pour son anniversaire. Habituée à parcourir le monde entier, que ce soit pour son métier de mannequin ou pour son plaisir personnel, la fille de Heather Stewart-Whyte a décidé de quitter New York, où elle vit à l'année, pour une superbe escapade dans les Antilles françaises et plus précisément à Saint Barthélémy. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 38 000 abonnés, elle a publié il y a deux jours des photos de ce beau moment de vacances.

Reconnaissante pour tout l'amour que j'ai reçu, je l'ai vraiment ressenti

Sur la série de photos, on peut voir Jenaye profiter de la plage paradisiaque pour se faire bronzer au soleil dans un magnifique maillot de bain. La jeune femme a également eu droit à un petit gâteau d'anniversaire au restaurant, où elle se trouvait avec un bon nombre de ses amis. Adepte des selfies devant le miroir, elle en a partagé plusieurs, tout comme de magnifiques photos de l'endroit. "Trop vieille pour mourir jeune désormais. Reconnaissante pour tout l'amour que j'ai reçu, je l'ai vraiment ressenti", écrit-elle en commentaire de sa publication. Son père a visiblement adoré les photos et il a rapidement répondu : "La belle vie. Enjoy", écrit Yannick Noah.