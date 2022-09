Joakim Noah : Sa femme Lais Ribeiro canon à la Fashion Week de New York, Jenaye Noah charmée

On l'oublie souvent, mais avant d'être la femme de Joakim Noah, Lais Ribeiro est surtout un mannequin de renommée internationale. La bombe brésilienne de 31 ans a commencé très jeune dans ce métier difficile, mais son mètre 84 et sa plastique parfaite ont fait d'elle une véritable star, défilant pour les plus grandes marques de la planète. Preuve de sa réussite, elle est devenue un ange de Victoria's Secret en 2011 et elles sont très peu à pouvoir s'en vanter. Côté coeur, elle est en couple depuis plusieurs années avec l'ancienne star du basket et fils de Yannick Noah, puisqu'après des fiançailles en 2019, ils viennent de se marier cet été.

Un évènement incroyable au cours duquel toute la famille a été réunie au Brésil, dans le pays natal de Lais Ribeiro. Une cérémonie magique et émouvante sur la plage et un mariage qui restera longtemps dans les mémoires des convives, qui n'ont pas hésité à partager des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Après ce beau moment en plein coeur de l'été, le clan Noah a repris sa vie et chacun est reparti chez lui. Pour Joakim Noah et Lais Ribeiro, qui vivent aux États-Unis, c'est du côté de New York que les choses se passent et en pleine Fashion Week, le couple vient de vivre un beau moment.

Le gang est venu ensemble pour soutenir la famille

Comme elle l'a partagé sur son compte Instagram il y a quelques heures, le mannequin brésilien vient de participer à un défilé anOnlyChild, show organisé dans le cadre de la Fashion Week de New York. Sur les photos, Lais Ribeiro est sublime et pour l'occasion, Jenaye Noah est venue assister au show. La belle brune de 25 ans, elle aussi mannequin à succès, a pris la pose au côté de Joakim et de se femme pour ce défilé qui leur tenait à coeur. "Le gang est venu ensemble pour soutenir la famille", écrit la Brésilienne pour accompagner ses photos. "Trop fier", lui répond Joakim en commentaire, tandis que Yannick Noah y est allé d'une série d'emojis coeur rouge et d'un trèfle à quatre feuilles.