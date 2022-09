Yannick Noah : Sa fille Jenaye incendiaire en robe entièrement transparente

S'il y a une famille qui fait parler d'elle ces derniers temps, c'est bien celle de Yannick Noah. Il faut dire qu'avec un père aussi jovial et extraverti, les enfants ont de qui tenir. Ancienne gloire du tennis français, le dernier vainqueur masculin d'un tournoi du Grand Chelem a parfaitement réussi sa reconversion dans la musique. Depuis des décennies, il enchante petits et grands avec ses tubes bienveillants et malgré une carrière bien remplie, il a tout de même réussi à avoir cinq enfants de trois femmes différentes. Une famille éparpillée aux quatre coins de la planète, mais qui a eu la chance de se retrouver tout au long de l'été.

Après de superbes vacances en Jamaïque, le clan Noah s'est retrouvé au Brésil en juillet dernier pour un évènement magique. Joakim Noah, l'aîné de la fratrie, s'est marié avec sa fiancée, la sublime Lais Ribeiro. L'occasion pour tous de se retrouver et célébrer ensemble leur amour. Parmi les convives, on a bien sûr retrouvé Jenaye Noah, 25 ans, la jeune fille de Yannick Noah. Installée à New York depuis plusieurs années, la belle brune est rapidement devenue un mannequin très demandé. Elle parcourt le monde et défile désormais pour les marques de luxe les plus célèbres.

Jenaye sublime en robe noire transparente

Populaire et très active sur Instagram, Jenaye Noah n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses 36 000 abonnés. Récemment, elle leur a présenté son petit frère très mignon, mais hier, elle était plutôt d'humeur à se mettre en avant. Elle a publié une courte vidéo où on la voit se déhancher devant la glace d'une salle de bain et elle porte un ensemble très sexy. Vêtue d'une robe noir en résille transparente, on peut nettement apercevoir ses sous-vêtements. Un look qui a beaucoup plu à ses abonnés, qui ont rivalisé de compliments dans les commentaires.