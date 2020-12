Tina Kunakey et Vincent Cassel câlins à la plage, la passion au Brésil

Leur histoire d'amour, Tina Kunakey et Vincent Cassel la partagent avec des millions d'internautes via les réseaux sociaux. Le mannequin y a publié une nouvelle photo de son mari et elle. Câlins à la plage, ils inspirent leurs followers...

Tina Kunakey et Vincent Cassel sont nostalgiques, nostalgiques de Rio de Janeiro, où ils résident une partie de l'année ! Tina a posté une photo d'eux ce jeudi 3 décembre 2020, prise dans la ville brésilienne. Sur l'image, la bombe et son époux se font un câlin sur la plage, près de l'eau. Habillée en bikini noir et coiffée de ses longs cheveux bouclés, Tina profitait d'un après-midi ensoleillée avec l'acteur, vêtu d'un short de bain.

"Calinou calinette", écrit simplement @tinakunakey en légende de sa publication. Son petit frère Zakari, le mannequin Iman Perez (la fille de l'acteur Vincent Perez), Laura Smet et Audrey Lamy l'ont commentée. "Magnifique couple", réagit Laura, nouvelle maman d'un petit garçon prénommée Léo.