Vincent Cassel célébré par Tina Kunakey : un tendre baiser (en gros plan) pour marquer le coup

Tina Kunakey n'est pas la seule à avoir souhaité un bon anniversaire à Vincent Cassel sur Instagram. Sabine Cassel, la maman de l'acteur, a replongé dans ses archives personnelles pour ressortir une photo de famille remontant à plusieurs années. Une image vintage pleine de tendresse sur laquelle mère et fils apparaissent et légendée : "Happy birthday to my son Vincent I will always love you" (Joyeux anniversaire à mon fils Vincent, je t'aimerai toujours). Cette délicate attention a touché Vincent Cassel qui a répondu à sa maman avec un coeur.