Défilé Jacquemus : Pamela Anderson angélique et méconnaissable devant Aya Nakamura, sirène très sobre

Du beau monde s'est réuni au Bourget ce lundi 12 décembre. Ce n'était pas encore le sapin de Noël du personnel de l'aéroport mais l'événement organisé a mis le sourire sur toutes les lèvres. Simon Porte Jacquemus présentait sa prochaine collection lors du défilé baptisé "Le raphia" : les pièces printemps/été 2023. Les admirateurs et clients du créateur étant nombreux, les stars étaient nombreuses à venir applaudir les prochaines créations que certains ont eu l'honneur de recevoir avant tout le monde. Ce fut le cas de Pamela Anderson, enfin ce que l'on arrivait à en voir.

L'héroïne d'Alerte à Malibu avait glissé sa frêle silhouette dans une robe blanche fendue aux finitions raphia (matière star de la nouvelle collection) au niveau de la taille, tenue terminée par des escarpins blancs, un long gant sur le bras droit et un immense chapeau lui couvrant intégralement le visage. Difficile de reconnaître l'ancienne conquête d'Adil Rami si celle-ci ne déblayait les longues franges qui lui mangeaient le visage. Les regards se sont vite portés sur les arrivées suivantes dont celle d'Aya Nakamura, en total contraste avec le look de Pamela Anderson. La maman de deux filles de 6 et 2 ans était mise en valeur dans une robe sombre bustier moulante façon velours, une sobriété détonnante comparée au reste des styles immortalisés sur le photocall.

L'été en décembre

Les esprits étaient bien plus chauds que les températures. Ce sont des petites tenues très légères qu'une grande partie des spectateurs VIP arboraient pour assister au défilé. Vincent Cassel a protégé comme il le pouvait sa douce Tina, en robe déstructurée qui laissait son dos et son ventre à l'air libre. Adèle Exarchopoulos, tout de blanc vêtue comme Pamela Anderson, aurait elle aussi accepté une petite laine pour couvrir le tout. Valentina, soeur de Chiara Ferragni, avait certes choisi un pantalon mais en guise de haut, c'est dans un rikiki crop top qu'elle s'est glissé. Pas certain que cela ait suffi... À voir toutes ces peaux dénudées en région parisienne pour cette journée frisquet, on se doit de mettre tout ce petit monde en garde : après le show, gare au coup de froid !