Aya Nakamura, maman aux anges : rares photos de famille avec Vladimir et ses deux petites filles

À la tête d'une jolie famille recomposée, la chanteuse avait dévoilé à l'animateur Nikos Aliagas (avec lequel elle s'est réconciliée) comment elle éduquait se fille aînée et comment celle-ci percevait sa célébrité. "Des fois elle me dit : 'Maman je t'ai vue à la télé.' Je dis 'oui oui.' Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste 'maman la star', je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers", avait-elle expliqué dans l'émission 50' Inside.

De son côté, Vladimir Boudnikoff travaille pour Vova Records Label, il est le manager d'Aya Nakamura. Sur sa fiche professionnelle, on peut lire : "Dès l'âge de 18 ans, Vladimir fait ses premières armes de réalisateur aux cotés de Mars Vlavo (Time Bomb) sur des clips d'artistes indépendants, puis achève son cursus de formation de réalisateur/chef opérateur. Remarquées pour leur atmosphère filmographique et la qualité de leur photographie, ces productions ont régulièrement rencontré le succès sur les plateformes vidéos du net et bénéficié de diffusions sur des chaînes musicales françaises et étrangères".