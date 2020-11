Aya Nakamura : "Je l'ai dosé de ouf", déclaration d'amour à son chéri

Qu'elles soient célibataires, en couple, fiancées, mariées ou divorcées, les stars fascinent leurs millions de fans par leur vie privée. Ceux d'Aya Nakamura ont récemment découvert le visage de son petit ami, qui a inspiré la moitié du nouvel album de la chanteuse. Elle révèle notamment qu'elle l'avait "dans le viseur depuis longtemps"...

Aya, le troisième opus d'Aya Nakamura, sera disponible vendredi 13 novembre 2020 dans un contexte difficile puisque les magasins non essentiels sont fermés par le reconfinement... Avant cette sortie très attendue, la célèbre interprète de Doudou a discuté avec Mouloud Achour pour parler musique... et amour ! Au cours de l'entretien, le présentateur de Clique (émission diffusée sur Canal +) lui a récité les paroles de la chanson Mon Chéri, extraite de l'album Aya et dédiée au compagnon de la chanteuse, Vladimir Boudnikoff.

"Et moi je peux toujours pas m'en débarrasser, je t'avais dans le viseur depuis long time (...) Tu m'as tentée, je suis tombée", chante Aya sur ce titre romantique. Gênée à la lecture de ses propres paroles, la superstar et jeune maman d'une petite fille prénommée Aïcha (née d'une précédente relation) a évoqué Vladimir, la source d'inspiration de ce morceau : "Je crois qu'il est dosé de ouf !"

Interrogée sur sa nature quand elle est en couple, Aya Nakamura s'est décrite comme une personne "très douce et romantique". "Les filles, on est toutes un peu chiantes. Donc il y a toujours ce côté un peu chipie... J'aime bien qu'on me rassure. Toujours ce besoin [qu'on me dise] : 'Mais non t'inquiètes, c'est toi que j'aime.' Mais sinon je suis cool."

Son chéri producteur de musique est prévenu !