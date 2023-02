Pamela Anderson et son expérience torride avec un homme de 80 ans : "La nuit la plus chaude de tous les temps"

D'un lit d'hôpital à l'ambassade équatorienne à Londres avec le "fringant" journaliste Julian Assange, qu'elle a failli épouser après une nuit bien arrosée, Pamela Anderson dit tout sur ses expériences sexuelles dans son autobiographie Love, parue le 31 janvier 2023. La star d'Alerte à Malibu a notamment révélé que l'expérience la plus torride de sa vie, elle l'a partagée avec un homme de 80 ans, avec qui elle venait de danser le tango. Elle a notamment qualifié, dans son livre, ce moment comme "la nuit la plus chaude de tous les temps".

Un ouvrage dans lequel elle revient également sur les abus sexuels écoeurants qu'elle a subis lorsqu'elle était enfant au Canada, comme le précise The Sun. En effet, entre 6 et 10 ans, elle a été forcée de jouer à des jeux sexuels avec sa baby-sitter, qui lui "payait" des jouets usagés - comme une poupée Barbie - et la forçait au silence avec des menaces. À 12 ans, elle a été violée par un adulte avec qui elle était restée seule pour apprendre à jouer au "backgammon", un jeu de hasard. Environ deux ans plus tard, elle a de nouveau été violée, cette fois-ci en groupe et dans une voiture.

La seule fois où j'ai été vraiment amoureuse

Des révélations glaçantes de la part de l'actrice, qui a évoque également son passé amoureux, elle qui s'est mariée pas moins de six fois dans sa vie. La première fois remonte à 1995, c'était avec le batteur Tommy Lee. "C'est peut-être la seule fois où j'ai été vraiment amoureuse", déclare-t-elle notamment à ce propos dans son autobiographie, elle qui a par la suite épousé le chanteur Kid Rock en 2006, le producteur et réalisateur Rick Salomon à deux reprises (en 2007 et 2014), puis le producteur Jon Peters en 2020. Une année au cours de laquelle elle a également dit "oui" à son garde du corps Dan Hayhurst, le jour de Noël et sur l'île de Vancouver, au cours d'une cérémonie intime.

"Les hommes sont ma chute. Et j'ai essayé tous les genres. Le dénominateur commun, c'est moi", estime l'ex-compagne d'Adil Rami dans son livre. A noter que ce 31 janvier, elle a également sorti sur Netflix un documentaire coup de poing, intitulé Pamela, a love story, dans lequel elle revient sur tous les sujets précédemment évoqués. L'occasion pour elle "de prendre le contrôle de la narration du récit pour la première fois".