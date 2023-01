Pamela Anderson : Tendre moment avec ses deux fils pour la sortie de son documentaire sur Netflix

Pamela Anderson est décidément une personnalité qui inspire les plateformes de streaming. Un an seulement après la parution de la mini-série Pam et Tommy sur Disney +, qui retraçait l'histoire de sa relation avec le musicien et père de ses deux enfants Tommy Lee, la star du show culte Baywatch (Alerte à Malibu en version française) a le droit à son propre documentaire. Baptisé Pamela, une histoire d'amour, celui-ci est attendu sur Netflix très prochainement.

L'avant-première du long-métrage a eu lieu lundi 30 janvier à Hollywood, en Californie. Si Pamela Anderson était bien entendu et logiquement la personnalité centrale de l'événement, ses deux enfants Brandon et Dylan ont accompagné leur mère pour l'occasion. Ainsi, ils ont pu poser tous les trois devant les nombreux photographes présents. Les deux garçons, de l'actrice de 55 ans et du batteur du groupe Mötley Crüe, sont eux-mêmes venus avec leurs compagnes respectives.

Ainsi, Dylan a posé avec Paula Bruss, qui est architecte si l'on en croit son compte Instagram, tandis que Brandon était aux côtés de Lily Easton, influenceuse et mannequin. Outre la famille proche de Pamela Anderson, le scénariste Michael Berk était présent avec sa femme. Tout comme Paris Jackson, fille du "roi de la pop", l'actrice Larsen Thompson ou la chanteuse Stormi Henley. Du beau monde donc pour une avant-première réussie.

Pamela Anderson et l'amour, une longue histoire

Comme son nom le laisse présager Pamela, une histoire d'amour retracera les histoires d'amour de l'actrice américano-canadienne. Et le moins que l'on puisse, c'est qu'il y a de la matière tant les relations sentimentales de Pamela Anderson ont été nombreuses et brèves, si ce n'est carrément expéditives. Au cours de sa vie, la bimbo s'est ainsi mariée à cinq reprises.

Le dernier divorce en date de celle qui est notamment l'ex compagne du footballeur français Adil Rami remonte à janvier 2022, après seulement treize mois d'union. Mais même lorsque les amours déçoivent, Pamela Anderson peut compter sur ses adorables garçons, comme lors de cette avant-première décidément placée sous le signe de la famille.