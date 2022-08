Tommy Lee entièrement nu : l'ex de Pamela Anderson casse internet avec son sexe, et choque son épouse !

Instagram a décidé d'être plus laxiste, ce jeudi 11 août 2022. En tout cas c'est ce que semble prouver la dernière publication de Tommy Lee. L'ex leader des Mötley Crüe et connu de tous pour sa relation sulfureuse avec son ex-épouse Pamela Anderson a dévoilé une photo de lui dans le plus simple appareil. "Ooooopppsss", a simplement légendé Tommy Lee. Et son sexe, qui avait déjà fait largement parlé dans la série Pam & Tommy, qui revient sur son histoire avec la star d'Alerte à Malibu, n'a pas manqué de déclencher de nombreuses réactions sur Instagram.

Parmi lesquelles celle de son actuelle femme Brittany Furlan, qui s'est fendue d'un "OH MY GOD". "Est-ce que la caméra ajoute 5cm ?", "Je meurs littéralement", "Il faut qu'on parle", "Tommy tu ne peux pas poster ça sur Instagram", "Excuse moi", "Tommy Lee a cassé Internet", "Brittany cette chanceuse", peut-on lire en commentaires de ce post qui n'as pas fini de faire parler. Les commentaires soulignant la taille de son sexe, Tommy Lee s'en est naturellement amusé en postant une autre publication humoristique par la suite.

Que deviennent leurs enfants Brandon et Dylan ?

Si le musicien est aujourd'hui en couple avec Brittany Furlan, c'est sa relation avec Pamela Anderson qui l'a fait largement connaître au grand public. Le couple sulfureux est devenu iconique durant la toute fin des années 1990. Ils se sont mariés en 1995 seulement 96 heures après le début de leur idylle. De cette union qui aura duré trois ans naîtront deux enfants, Brandon et Dylan, âgés aujourd'hui de 26 et 25 ans. Les tumultueux amoureux se verront dérober une cassette avec des vidéos intimes de leur lune de miel. Une longue bataille judiciaire s'est déroulée par la suite afin d'interdire la diffusion de ces images. Devenu adulte, Brandon Thomas Lee ne veut surtout pas être catalogué comme "fils de", comme il l'avait confié au Daily Mail : "Je suis ma propre voie. À vrai dire, la célébrité de ma mère me pousse même sûrement à travailler encore plus dur." Les deux garçons sont proches de leur mère mais ont connu des relations plutôt compliquées avec l'ex-star de Mötley Crüe.