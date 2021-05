Lily James bluffante en Pamela Anderson : premières images de la star métamorphosée pour le biopic

La mini série Pam & Tommy retracera l'histoire d'amour entre Pamela Anderson, l'ex star de la Série Alerte à Malibu et Tommy Lee l'ancien batteur du groupe Mötley Crüe. L'oeuvre se portera en particulier sur le célèbre évènement du vol de la VHS de leur lune de miel avec la sextape, qui a fait grand bruit dans les années 90 et... qui continue à en faire !

C'est la star Lily James qui va jouer le rôle de Pamela Anderson. Celle qui a connu un réel succès dans le film Baby Driver en 2017, avait été révélée dans la série à succès Downtown Abbey. Vue également dans Cendrillon et Mamma Mia 2, elle s'apprête une fois encore à marquer les esprits. L'acteur qui a été sélectionné pour interpréter l'ex époux de Pamela Anderson a lui aussi le vent en poupe, il s'agit de l'américain Sebastian Stan, connu pour ses rôles dans des films Marvel. Il incarnait James "Bucky" Barnes dans la trilogie Captain America. Son personnage était également présent dans les films Avengers et la récente série Falcon et le Soldat de l'Hiver (Disney +).

Véritable star dans les années 90, Pamela Anderson s'est mariée en 1995 avec Tommy Lee seulement 96 heures après le début de leur relation. Une relation qui demeurera tumultueuse suite aux nombreuses frasques des deux conjoints. De cette union qui aura duré 3 ans naîtront deux enfants, Brandon et Dylan, âgés aujourd'hui de 22 et 24 ans. Suite a leur mariage, les amoureux se verront dérobés une cassette avec des vidéos intimes de leur lune de miel. Une longue et difficile bataille judiciaire s'est ensuite déroulée afin d'interdire la diffusion de ces images.

Lily James a diffusé les premières photos d'elle en Pamela Anderson sur instagram et on peut dire que le résultat et pour le moins bluffant. On y voit l'actrice semblable à 100% à la star des années 90.