Pamela Anderson divorce pour la 5e fois : son fils lui redonne le sourire !

L'ex du footballeur Adil Rami et star de la série Alerte à Malibu, Pamela Anderson est belle et bien divorcée ! En plein conflit avec son ex seulement 13 mois après leur mariage, la belle blonde est apparue sans son alliance lors d'une balade à Los Angeles.

Nous avions déjà annoncé que c'était la guerre avec son ex Dan Hayhurst devenu "méchant, insupportable et un conna**" comme le déclarait la star de 54 ans il y a peu. Mais cette dernière semble peu à peu retrouver la joie de vivre. En effet, Pamela Anderson qui vient de demander le divorce après 13 mois de mariage célébré lors d'une cérémonie au canada, a été vu tout sourire avec son fils Thomas Brandon Lee, né en 1996 de son idylle avec Tommy Lee entre 1995 et 1998, et son assistant au restaurant Nobu à Malibu le 24 janvier 2022. L'ancien mannequin playboy perché sur une paire de talons blancs, portait une petite robe blanche légèrement grisée ainsi qu'une casquette de la même couleur posée sur sa chevelure blonde attachée en queue de cheval. L'occasion pour le clan Anderson de célébrer la séparation de Pamela avec son ex-mari et ancien garde du corps.

Quelques jours plus tôt, la star avait été aperçue sans son alliance. Soucieuse, elle s'était offerte une balade accompagnée de son golden retriever tenu en laisse par son assistant dans les rues de Malibu le 14 janvier 2022. Une scène hautement symbolique pour l'actrice qui a décidé de retirer son alliance seulement 13 mois après son mariage avec Dan Hayhurst.

Dan Hayhurst était le cinquième mari de Pamela Anderson. Cette dernière avait été mariée avec Tommy Lee en 1995 avec qui elle a eu 2 enfants, Thomas brandon et Dylan Jagger, puis Kid Rock en 2006, Rick Salomon en 2007 et Jon Peters en 2020 (pour un mariage de ... 12 jours). De nouveau célibataire, la célèbre bimbo pourra dorénavant se consacrer pleinement aux causes qui lui sont chères. En effet, Pamela Anderson est devenue une militante active du droit des animaux, du droit des femmes et de la liberté d'expression.