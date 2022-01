Pamela Anderson, le mariage avec Dan Hayhurst : cérémonie intime, robe de princesse... et accusation d'infidélité !

Quand on aime, on ne compte pas ! Grande sentimentale, Pamela Anderson s'est mariée avec Dan Hayhurst le soir de Noël en décembre 2020. C'est le cinquième mariage de l'actrice qui a cette fois préféré une cérémonie plus intime et plus simple. L'ancienne actrice d'Alerte à Malibu et son garde du corps ont célébré leur union dans la propriété de la jolie blonde située dans la ville de Ladysmith, sur l'île de Vancouver au Canada.

Habillée dans une robe vintage blanche et bleue et coiffée avec un long voile en dentelle, Pamela Anderson portait non des escarpins mais des bottes en caoutchouc, plus pratiques pour leur union champêtre. Un peu plus tard dans la journée, elle a enfilé une longue robe crème en soie. Côté buffet, l'actrice avait choisi un gâteau de mariage complètement vegan décoré d'un cerf en verre soufflé pour représenter la "pureté de l'amour" et son combat pour les droits des animaux.