Pamela Anderson mariée : robe bleue et bottes en caoutchouc, découvrez son étonnante tenue pour le jour J

Pour une surprise, c'est une belle surprise ! Pamela Anderson l'a annoncée le 27 janvier 2021 : elle s'est mariée dans le plus grand secret, le soir de Noël, avec Dan Hayhurst - son ancien homme à tout faire, devenu son garde du corps puis son époux. En raison des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, bien sûr, les amoureux n'ont pas pu être entourés par un grand nombre d'invités. Un mal pour un bien selon la comédienne. "On a préféré être entre nous, explique-t-elle au magazine Hello!. Mais nous avions tous les deux la bénédiction de nos familles. Tout le monde était content pour nous."

Je me suis mariée sur la propriété que j'ai racheté à mes grands-parents

Des photographies de cette journée si spéciale ont été dévoilées, par la même occasion, pour notre plus grand bonheur. On découvre, sur ces images, une Pamela Anderson radieuse, portant une tenue assez étonnante. Sans doute a-t-elle voulu respecter la tradition "quelque chose de bleu, de vieux, de neuf et d'emprunté" - qui n'existe pas tant en France - puisqu'elle était vêtue d'un long voile Valentino, d'un corset avec ruban en satin, mais aussi d'un large tulle bleu et de bottes en caoutchouc !

Cette union était, en tout point, très symbolique pour Pamela Anderson. Elle avait choisi un gâteau de mariage complètement vegan avec, en guise de décoration, un cerf en verre soufflé pour représenter la "pureté de l'amour" et son combat pour les droits des animaux. Le lieu des épousailles était également très important pour elle. "Je suis amoureuse, poursuit l'actrice de 53 ans. Je me suis mariée sur la propriété que j'ai rachetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C'est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J'ai l'impression que la boucle est bouclée."

Tout a débuté avec des déceptions, des mensonges et des décisions bouleversantes

Il y en a une, en revanche, qui aurait bondi de sa chaise au moment du "qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais". Si l'histoire de Pamela Anderson et de Dan Hayhurst a tout d'un conte de fées, c'est sans compter sur le fait que Monsieur était en couple quand il est tombé sous le charme de la comédienne. Il vivait même en concubinage avec sa petite-amie, sa fille à elle et ses deux enfants à lui, en harmonie, sur l'île de Vancouver. "Cette jolie romance n'est qu'une façade, rectifiait Carey, son ex, dans le journal The Sun. J'ai décidé de prendre la parole pour que tout le monde sache que ma relation de cinq ans, qui impliquait trois enfants, est terminée à cause de cette histoire qui a commencé alors qu'il était toujours avec moi. Je trouve ça triste que tout le monde s'en réjouisse alors que tout a débuté avec des déceptions, des mensonges et des décisions bouleversantes pour nous tous..."