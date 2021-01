Pamela Anderson "briseuse de ménage" : son mari, Dan Hayhurst, était en couple quand ils se sont rencontrés !

Un conte de fées pour certains, un cauchemar pour d'autres. Comme vous le savez sans doute, Pamela Anderson est à nouveau une femme mariée. Elle a annoncé par surprise, le mercredi 27 janvier 2021 au Dailymail, qu'elle avait dit "oui" à un certain Dan Hayhurst le soir de Noël. La cérémonie a eu lieu dans la ville de Ladysmith, sur l'île de Vancouver au Canada. "On est vraiment heureux. Je le suis plus que je ne l'ai jamais été, expliquait la délicieuse actrice. C'est comme si la boucle était bouclée. Je suis rentrée à la maison, je suis tombée amoureuse d'une personne qui est presque exactement comme moi. J'ai d'abord cru que c'était un rêve, mais c'est la réalité. C'est juste génial d'être de retour dans mon pays, en couple avec quelqu'un qui prend soin de moi pour qui je suis. Juste une fille du même coin que lui."

Cette histoire a commencé alors qu'il était toujours avec moi !

Pamela Anderson a rencontré Dan Hayhurst en l'engageant pour quelques travaux de rénovation en automne 2019. L'ex d'Adil Rami a ensuite décidé d'en faire son garde du corps... puis son amant durant l'été 2020, et enfin son mari. Le problème, c'est que Monsieur n'était pas exactement célibataire quand ils se sont rencontrés, ni quand ils ont décidé d'emménager ensemble. C'est ce qu'assure son ex Carey dans les colonnes du journal The Sun, n'hésitant pas à accuser la comédienne d'être une briseuse de ménage !

Avant de s'envoler vers d'autres horizons, Dan Hayhurst vivait avec Carey et sa fille de 21 ans, Denise, ainsi qu'avec ses deux jeunes enfants à lui. Ce qui explique que la maman considère Pamela Anderson responsable d'avoir fait exploser une famille de cinq. "Cette jolie romance qu'ils décrivent n'est qu'une façade, précise-t-elle. J'ai décidé de prendre la parole pour que tout le monde sache que ma relation de cinq ans, qui impliquait trois enfants, est terminée à cause de cette histoire qui a commencé alors qu'il était toujours avec moi. Je trouve ça triste que tout le monde s'en réjouisse alors que tout a débuté avec des déceptions, des mensonges et des décisions bouleversantes pour nous tous."

Ils s'étaient rencontrés, il y a cinq ans, sur une application de rencontres avant d'emménager ensemble sur l'île de Vancouver. Ironie du sort, c'est sa fille Denise, qui travaillait pour Pamela Anderson, qui a arrangé le coup - professionnellement - pour Dan Hayhurst. Puis tout a changé en mars 2020, à l'heure des confinements, quand il a commencé à passer beaucoup de temps à faire des réparations. "On faisait tout ensemble, on partait en vacances en famille, on allait pêcher, on avait des projets communs, regrette Carey. On était toujours ensemble..."