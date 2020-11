Adil Rami : Un "Bachelor à pécho", il tourne définitivement la page avec son ex Sidonie

"Je me suis réfugié sur les réseaux sociaux, j'ai mon set up, je fais la promo de mon livre, je travaille sur RMC, je me connecte en ligne avec mes amis. Et je me concentre sur le football, sur mon physique. Depuis plusieurs mois, je me suis remis en question, j'avance sur pas mal de projets. Il est tant pour moi de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui me mérite et que je mérite aussi. On va voir !", ajoute le joueur du club de Boavista FC, au Portugal.

Dans Autopsie, Adil exprime quand même des regrets sur sa relation avec Sidonie. Il écrit même : "Je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux d'avoir été si minable. Mon repère, ma conseillère, ma confidente irremplaçable, celle qui croit en moi, en nous quatre. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais un jour, si elle le veut encore, je serai peut-être à sa hauteur."

Contactée par Purepeople.com, Sidonie Biémont n'a pas souhaité réagir aux propos de son ex-compagnon, préférant se focaliser sur leurs jumeaux Zayn et Madi (4 ans).