Adil Rami, la prostitution dans le foot : "Zahia ? Je l'avais vue..."

Il n'a pas sa langue dans sa poche, et le prouve une fois encore. Actuellement en pleine promotion de son livre, Autopsie (éditions Hugo Sport), Adil Rami est revenu sur les liens qui existent entre le milieu du foot et celui de la prostitution, au cours d'une interview accordée à nos confrères du Parisien. L'occasion pour le défenseur du Boavista (au Portugal), de parler de sa rencontre avec une certaine Zahia...

Interrogé pour savoir si les footballeurs sont des "proies faciles" pour les prostituées, l'ex de Sidonie Biémont répond sans détour : "Une proie facile, oui ! Le footballeur, athlétiquement, il est beau. Il a de l'argent et est jeune. Cela change certaines filles des gros puants avec qui elles sont... Sans généraliser, il y a quand même beaucoup de filles disons intéressées, ou par ton argent ou par ta célébrité. Car parfois, elles veulent juste gagner des followers sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Ce n'est pas beau." Et de poursuivre : "Sans mon entourage, j'aurai pu gravement déconner. En vacances, j'ai croisé tellement de nanas ultra-faciles avec autour d'eux des gens avec de la drogue plein les poches. Si j'avais été un peu faible mentalement, j'étais mort."

Le papa de Zayn et Madi revient ensuite sur sa rencontre avec Zahia, bien avant l'affaire de 2010 : "Cette fille, je l'avais vue et on ne me l'avait jamais présentée comme une prostituée. Mais la vérité, c'est qu'à ma table en boîte, parfois il y avait des filles dont je ne savais pas si elles étaient juste là pour nous obliger à consommer plus d'alcool ou si c'était des prostituées. A la fin, je virais tout le monde."

Ce n'est pas la première fois qu'Adil évoque sa rencontre avec Zahia. Dans les colonnes du Figaro, il expliquait en octobre dernier l'avoir croisée en boîte de nuit mais qu'il l'avait évitée, parce qu'"elle ne [lui] plaisait pas plus que ça"...