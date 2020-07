Adil Rami retrouve sa ravissante ex Sidonie Biémont, sortie avec les enfants

Adil Rami et Sidonie Biémont sont la preuve que l'on peut être séparés sans se déchirer. Après avoir vécu une belle histoire d'amour de plusieurs années, qui a donné lieu à la naissance de Zayn et Madi en septembre 2016, le footballeur et la très jolie brune ont décidé de faire routes à part. Mais leur séparation n'a en aucun cas impacté leurs enfants, qui sont toujours restés leur priorité.

C'est pourquoi, dès qu'Adil Rami a pu rentrer en France après sa déconvenue en Russie, avec le club de Stochi, il est allé voir ses jumeaux qui n'attendaient qu'une chose, pouvoir passer du temps avec leur papa. En raison de la pandémie de coronavirus, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a dû patienter avant de pouvoir savourer ces tendres retrouvailles.

Quelques jours après la levée du confinement, Adil Rami est donc rentré à Paris. C'était à la fin du mois de mai. Avant de retourner dans le Sud de la France, où il a toute sa famille, le champion du monde est passé chez son ex-compagne. Adil, Sidonie, Zayn et Madi sont ensuite tous partis se promener dans le bois de Boulogne, sans oublier de prendre un ballon de foot bien évidemment. Vêtus de noir, Adil et Sidonie étaient parfaitement assortis, la jolie brune affichant une silhouette de rêve dans son jean skinny taille haute et un petit top. La décontraction chic était de rigueur avec une paire de claquettes, très tendance, pour compléter son look.

À l'époque de ses retrouvailles avec ses jumeaux, Adil Rami s'était emparé de son compte Instagram pour partager ses jolis instants en famille dans ses stories.

Le compte Instagram de Sidonie piraté

Alors qu'elle possédait une solide fanbase sur Instagram, Sidonie Biémont a tout perdu du jour au lendemain pendant le confinement. Une personne très mal intentionnée a piraté son compte qui comptait pas moins de 90 000 abonnés. Par faire face à l'inquiétude de ses admirateurs, la jolie businesswoman a recréé son compte @sidoniebiemontoff.

Fondatrice de @videdressingbysidonie, qui propose des pièces d'occasion uniques appartenant à des familles de footballeurs, Sidonie Biémont collabore également avec ByLuxe. Sur son compte Instagram, elle offre ses secrets beauté, ses recettes pour une silhouette au top, mais aussi des moments plus privés, en famille.

Les nouveaux projets d'Adil

Si Adil Rami a été déçu de sa courte expérience en Russie, il a déjà rebondi. Le footballeur ne reste jamais très longtemps inactif.

Le défenseur fait une percée notable dans les médias. Il rejoint RMC comme intervenants réguliers de la future émission Top of the foot, qui remplace la Team Duga de Christophe Dugarry à la rentrée.

En octobre prochain, Adil Rami sortira également une autobiographie qui promet de "faire mal", comme il l'a récemment confié dans une interview accordée au magazine So Foot, dont il faisait la couverture. "Je peux juste vous inviter à lire mon livre qui sort bientôt. Là, vous aurez toute la vérité sur toutes ces histoires que vous aimez tant", a-t-il également déclaré au cours d'un live sur Instagram réalisé à la mi-juin. Il y sera bien évidemment question de sa relation plus que tumultueuse avec Pamela Anderson qui a tant fait jaser.

En attendant cette rentrée très chargée, Adil Rami profite de son été sur la Côte d'Azur, notamment avec un certain monsieur Jean-Paul Belmondo. De son côté, Sidonie Biémont a prévu plusieurs escapades en France.