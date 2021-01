Pamela Anderson (encore) mariée en secret : la star a dit "oui" à son garde du corps

Elle est comme ça, Pamela Anderson. Passionnée et singulière, l'actrice n'hésite pas à défendre ses convictions et à aimer à la folie. Après un mariage de douze jours en 2020, l'actrice culte a remis le couvert avec Dan Hayhurst, son garde du corps. Une information du DailyMail confirmée par de nombreux médias américains, le 27 janvier 2021.

"Je suis exactement à l'endroit où j'ai besoin d'être dans ma vie - dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment", a plaidé Pamela Anderson auprès de nos confrères britanniques. Pour son mariage, qui a eu lieu le 24 décembre dernier, l'actrice d'Alerte à Malibu a choisi un lieu qui lui est cher : une propriété achetée pour ses grand-parents il y a 25 ans. "C'est là où mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J'ai l'impression de terminer un cycle", a-t-elle assuré.

Après une histoire plus que tumultueuse avec Adil Rami - et des problèmes d'adultère - l'actrice semble enfin heureuse avec son garde du corps. Pamela Anderson préférant rester secrète sur sa vie privée, ses fans avaient appris que son idylle avec Dan Hayhurst durait depuis "un petit bout de temps".

Petit rappel : ceci est le quatrième mariage de Pamela Anderson. Son premier date de 1995, avec le musicien Tommy Lee. Malgré un divorce trois ans plus tard pour des violences conjugales, ils avaient accueilli deux fils ensemble : Brandon (24 ans) et Dylan (23 ans). En 2006, Pamela Anderson s'était brièvement mariée en 2006, à Kid Rock, avant de se marier et de divorcer à deux reprises du producteur Rick Solomon, en 2007 et en 2013. Leurs deux unions ont duré moins d'un an.

Au début de l'année 2020, Pamela Anderson avait annoncé s'être mariée Jon Peters, avant d'annoncer leur séparation douze jours après. En septembre, lorsque sa relation avec Dan Hayhurst a été rendue publique, elle avait précisé qu'elle ne s'était pas mariée légalement à Jon Peters. Elle semble aujourd'hui avoir bel et bien signé les papiers...