Pamela Anderson mariée pour la 5e fois : elle a épousé l'un de ses ex !

Pamela Anderson et Jon Peters étaient déjà sortis ensemble à la fin des années 80. Trente ans plus tard, ils scellent leur amour et fêtent leur cinquième mariage à tous les deux. Avant de se marier avec Jon Peters, l'ancienne Playmate a été l'épouse de Tommy Lee (avec qui elle a eu deux garçons, Brandon et Dylan Lee), Kid Rock et Rick Salomon, qu'elle a épousé deux fois.

Toujours selon TMZ, Pamela Anderson et Jon Peters ont renoué le contact au cours de l'été 2019, après la rupture de Pamela et son ex, le footballeur français Adil Rami. L'actrice l'avait publiquement accusé de violences.