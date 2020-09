Pamela Anderson : À peine divorcée, elle craque pour son garde du corps

Pamela Anderson a un nouvel homme dans sa vie. Sept mois après son divorce (et son mariage express) avec Jon Peters, l'actrice américaine aurait débuté une histoire avec son garde du corps, Dan Hayhurst. Pour rappel, elle était restée mariée douze jours au producteur américain avant d'annoncer leur séparation.

Comme l'apprend une source restée anonyme à People, le 4 septembre 2020, Pamela Anderson et son garde du corps seraient "ensemble depuis un petit bout de temps". "Elle est très heureuse. Ils ont été ensemble pendant toute la pandémie. Elle est très heureuse et il l'aide à réparer sa maison à Vancouver", a-t-il été précisé. Pour l'heure, aucune photo du couple n'a encore fuité.

En février dernier, Pamela Anderson publiait la première photo d'elle et de Jon Peters (74 ans) sur Instagram, censée officialiser leur union et annoncer leur mariage. Nul ne se doutait alors alors que huit jour après, leur idylle prendrait fin. "Nous sommes très reconnaissants de pouvoir prendre du temps loin l'un de l'autre pour ré-évaluer nos vies et ce que nous voulons de la vie. Avec cette vérité universelle en mémoire, nous avons mutuellement décidé d'annuler notre mariage", avait annoncé l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) au Hollywood Reporter.

Par le passé, Pamela Anderson a été la compagne d'Adil Rami, qui d'après elle le trompait avec Sidonie Biémont, la mère des enfants du footballeur. Une rupture pas franchement dans les règles. Avant ça, l'actrice avait déjà été mariée plusieurs fois, d'abord à Tommy Lee, le père de ses fils Brandon (23 ans) et Dylan (22 ans), puis à Kid Rock, en 2006 et deux fois au producteur Rick Solomon, en 2007 et en 2013.